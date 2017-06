Organisator Geert Stevens verwelkomt vijf wereldkampioenen in vernieuwde BeNe Ladiestour

Organisator Geert Stevens is blij met het deelnemersveld voor de vierde editie van de BeNe Ladiestour (cat. 2.1), die maandag werd voorgesteld in de brouwerij Van Steenberge in Ertvelde. Opmerkelijk is de aanwezigheid van vijf regerende wereldkampioenen. Dat zijn Sanne Cant (veldrijden), de Nederlandse Karlyn Swinkels (tijdrijden bij de junioren), Lotte Kopecky (ploegkoers), de Welshe Elinor Barker (puntenrit) en de Schotse Katie Archibald (omnium).

Jolien D’hoore, die de twee voorbije edities won, staat bij haar ploeg Wiggle-High5 als reserve op de lijst. De ploegleiding gaf er de voorkeur aan om haar op te stellen in de ronde van Italië en die eindigt vier dagen voor de start van de BeNe Ladies Tour.

“Ook Marianne Vos prijkt op de deelnemerslijst”, meldt Stevens. “Als het herstel na haar recent opgelopen sleutelbeenbreuk goed verloopt, zal de Nederlandse wereldster hervatten in onze wedstrijd. Naast Lotte Kopecky en Sanne Cant wordt het langs Belgische kant uitkijken naar Kim De Baat, Kaat Hannes, Nathalie Verschelden, Sarah Inghelbrecht, Annelies Domm, Jessie Daams, Kelly Druyts, Kelly Van Den Steen, Nathalie Bex, Valerie Demey en Ellen Van Loy. Van Nederlandse zijde is er het sterke blok van WM3, waarbij Marianne Vos kan rekenen op de steun van onder anderen Yara Kastelijn, Jeanne Korevaar, Moniek Tenniglo, Lauren Kitchen en Rotem Gafinovitz. Verder wordt het ook uitkijken naar Anouk Rijff, Nathalie van Gogh, Esther van Veen, Paulina Rooijakkers, Evy Kuijpers en Marjolein van ‘t Geloof.”

Vierde editie is vier dagen lang

Er komen voor de vierde editie 25 teams aan de start. De rittenkoers, opgeklommen naar categorie 2.1, start donderdag 13 juli met een proloog in het Nederlandse Vlissingen en is voor het eerst een vierdaagse. De ontknoping volgt op zondag 16 juli in Zelzate.

De eerste twee dagen vertoeft het peloton in Nederland. Vlissingen is gaststad voor de avondproloog. De eerste renster start om 18u00, de laatste rijdt omstreeks 20u30 van het startpodium. Daags nadien gaat het van Vlissingen naar mosselgemeente Philippinne. Dat via de spectaculaire passage door de 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel en tal van kasseistroken. Zaterdag en zondag strijkt de karavaan neer in ons land. Zaterdagnamiddag staat er in Sint-Laureins een rit in lijn, van 98 kilometer, op het programma, ‘s avonds wordt er een individuele tijdrit van 10,1 kilometer afgewerkt. De BeNe Ladiestour wordt afgesloten met een pittige etappe rond de Westkade van Zelzate.

Er komen vier nationale ploegen, zes clubteams en 15 ploegen met het UCI-statuut aan de start. De voorbije twee jaar ging Jolien D’hoore met de eindzege aan de haal. Zij is er deze keer wellicht niet bij. D’hoore rijdt de Giro en staat bij haar team Wiggle-High5 voor de BeNe Ladiestour als reserve op de lijst.

De ritten:

Donderdag 13 juli: Proloog Vlissingen (1,9 km)

Vrijdag 14 juli: Vlissingen-Philippine (123,8 km)

Zaterdag 15 juli: Sint-Laureins/Sint-Laureins (98,3 km rit in lijn) en individuele tijdrit (10,1 km) in Sint-Laureins

Zondag 16 juli: Zelzate-Zelzate (112,2 km)

De deelnemende ploegen:

Wiggle-High 5, WM3, Alé Cipollini, Hitec Products, Lensworld-Kuota, Lares-Waowdeals, FDJ, Lotto-Soudal Ladies, Aromitalia Vaiano, Parkhotel Valkenburg-Destil, Sas Macogep, Fassa Bortolo, Sport Vlaanderen-Guill d’Or, Lointek, Valcar-BPM, Sprinters Malderen, Keukens Redant, Jan Van Arckel, Jos Feron Lady Force, Isorex Cycling Team, Autoglas Wetteren en de nationale ploegen van Zweden, Groot-Brittannië, Luxemburg en België.

Palmares:

2016: Jolien D’hoore

2015: Jolien D’hoore

2014: Emma Johansson