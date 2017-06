Net als het zijn Griekse collega Nikos Karelis afgelopen zaterdag, is KRC Genk-verdediger Jere Uronen afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt. De Fin (23) huwde in zijn geboorteland Minttu (22). Het koppel trouwde in de kathedraal van de zuidwestelijk gelegen stad Turku, en deelde op Instagram gretig foto’s van hun mooiste dag.