Minister belooft miljoenen te investeren in Limburgs spoornet

Er ligt een politiek akkoord op tafel binnen de federale regering over investeringen van Infrabel in de spoorlijnen 15, 18 en 19. Dat zijn oude eisen waar Limburg al lang op aandringt. Het executief comité van de ministers van Mobiliteit komt nog voor het zomerreces samen om knopen door te hakken. Dat verneemt de redactie van TVL uit welingelichte bron. In totaal zou het gaan om 120 miljoen euro, die in het Limburgse spoor geïnvesteerd wordt. En dat is zonder meer historisch te noemen.