In het Vlaams-Brabantse Bekkevoort is een grote hoeveelheid uiterst giftige vloeistof gedumpt in een weide. Een stier van 700 kilo die in aanraking kwam met de stof was op slag dood.

Er werd een grote sanering opgezet. Uit de eerste labresultaten blijken in de vloeistof pesticiden en insecticiden te zitten. “De operatie heeft al 30.000 euro gekost. Als de dader gepakt wordt, zal hij de rekening krijgen”, aldus burgemeester Vandenberg (CD&V). Het parket onderzoekt de zaak.