Koikarpers zwemmen in de Demer in Hasselt

Hasselt - Het gaat goed met de Demer in onze provincie. Dat bewijst een filmpje dat enkele Hasselaren maakten van vissen, zelfs koikarpers, die in de rivier voorbij Kuringen bij Hasselt zwemmen. De goede waterkwaliteit wordt bevestigd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Die voorspelt dat de Demer binnen vijf jaar de beste waterloop van Limburg zal zijn.

“Dat zijn vissen die zijn uitgezet, die komen er uiteraard niet uit zichzelf. Maar die vissen kunnen wel overleven in de Demer. De kwaliteit van het water is er de laatste tien jaar heel sterk op vooruit gegaan,” zegt Filip Raymaekers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Over vijf jaar komen er geen afvoerbuizen van huizen meer uit in de Demer en zal de kwaliteit er nog sterker op vooruit gaan. Voorlopig nog is de Demer dus nog niet de beste waterloop van Limburg, maar in de toekomst mogelijk wel. Er wordt voorts ook aan vijf knelpunten gewerkt zodat vissen beter kunnen overleven in de rivier.