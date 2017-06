FOTO. Man die inreed op voetgangers in Londen is “toegewijde vader” van 3

De man die zondagnacht is ingereden op een groep voetgangers aan een moskee in de Londense wijk Finsbury Park is geïdentificeerd als Darren Osborne, een 47-jarige man met drie kinderen. Bij de aanslag vielen eén dode en tien gewonden.

Darren Osborne werd geboren in Singapore, maar groeide op in Weston-super-Mare. Nadien verhuisde hij naar Cardiff (Wales), waar hij met zijn partner en vier kinderen woont.

Volgens buren is Osborne een “toegewijde vader”. Ze zagen hem afgelopen vrijdag nog zijn kinderen naar school brengen. Pauline Tibbs (48), één van zijn buren, zegt dat ze “helemaal in shock is”.

“Het is hier al een hele dag komen en gaan van agenten. Ik heb hem al vaak zien wandelen in de straat, maar ik heb nooit met hem gesproken. Hij zag er alleszins vrij normaal uit”, aldus Tibbs.

Osborne werd afgelopen na het incident gearresteerd door de politie. Eerst voor poging tot moord, maar daar is nu ook voor het “opdragen tot, voorbereiden en aanzetten van terrorisme met inbegrip van moord en poging tot moord” bijgekomen.

Scotland Yard gaat er voorlopig van uit dat de man alleen heeft gehandeld, maar onderzoekt toch alle omstandigheden.

Zo heeft er een huiszoeking in een woning in Wales plaatsgevonden, meer bepaald in de omgeving van Cardiff. De gebruikte bestelwagen was in Wales gehuurd.

Minister voor Wales Alun Cairns verduidelijkte dat hij gehuurd is bij een firma in Pontyclun in de buurt van de Welshe hoofdstad. De politie van Zuid-Wales werkt samen met Scotland Yard.