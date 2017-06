Dit is de voorlopige F1-kalender 2018

De internationale autosportbond FIA heeft vandaag een eerste voorlopige F1-kalender 2018 vrijgegeven.

De F1-kalender 2018 zal 21 races omvatten, wat opnieuw een uitbreiding van de kalender betekent. Na het wegvallen van de GP van Maleisië, die dit jaar voor het laatste wordt verreden, keren de races in Duitsland en Frankrijk terug op de kalender.

De GP van Duitsland zal net als in 2014 en 2016 plaatsvinden op de Hockenheimring. De GP van Frankrijk staat dan weer voor het eerst sinds 2008 opnieuw op de F1-kalender. Destijds werd de race op het circuit van Magny-Cours georganiseerd maar volgend jaar keert de Franse GP terug op het circuit van Paul Ricard. De GP van Frankrijk zal zoals verwacht eind juni plaatsvinden.

Het F1-seizoen gaat traditioneel in Australië van start. Eind maart wordt de eerste race van het seizoen verreden, terwijl de seizoensfinale opnieuw eind november in Abu Dhabi zal plaatsvinden. Voor de Belgische F1-fans is het vooral uitkijken naar eind augustus, wanneer op 26 augustus de GP van België zal plaatsvinden.

Na de zomerpauze opent de Belgische GP de tweede seizoenshelft en vormt die race samen met de GP van België een zogenaamde back-to-back race, waarbij er twee races op amper een week van elkaar plaatsvinden. Zoiets is niets nieuw en vind ieder jaar wel één of meerdere keren plaats maar op de F1-kalender staat voor de allereerste keer wel een back-to-back-to-back race. Er zullen voor het eerst immers drie races op amper drie weken tijd verreden worden, meer bepaald de races in Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittanië.

Het belooft dan ook een bijzonder intens F1-seizoen 2018 te worden, met maar liefst 21 races die ook nog eens erg snel op elkaar volgen.

De voorlopige F1-kalender 2018:

25 maart: GP van Australië (Melbourne)

8 april: GP van China* (Shanghai)

15 april: GP van Bahrein (Sakhir)

29 april: GP van Azerbeidzjan (Baku)

13 mei: GP van Spanje (Barcelona)

27 mei: GP van Monaco (Monaco)

10 juni: GP van Canada (Montréal)

24 juni: GP van Frankrijk (Paul Ricard)

1 juli: GP van Oostenrijk (Spielberg)

8 juli: GP van Groot-Brittannië (Silverstone)

22 juli: GP van Duitsland (Hockenheim)

29 juli: GP van Hongarije (Boedapest)

26 augustus: GP van België (Spa-Francorchamps)

2 september: GP van Italië (Monza)

16 september: GP van Singapore* (Marina Bay)

30 september: GP van Rusland (Sochi)

7 oktober: GP van Japan (Suzuka)

21 oktober: GP van de Verenigde Staten (Austin)

28 oktober: GP van Mexico (Mexico-Stad)

11 november: GP van Brazilië (São Paulo)

25 november: GP van Abu Dhabi (Yas Marina)

