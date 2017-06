Hittegolf op komst, droogte blijft “zorgwekkend”: wat kunnen we zelf doen?

Brussel - Het KMI verwacht deze week een hittegolf. Daarvan is sprake als het vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden is, waarvan drie boven de 30 graden. De droogte, die onder meer bij landbouwers zenuwachtigheid veroorzaakt, houdt nog even aan. Al kan het vanaf donderdag wel onweren.

Het KMI noemt de situatie erg zorgwekkend. Al elf maanden regent het minder dan normaal, met november als enige uitzondering. Echte beterschap zit er niet meteen aan te komen, zegt klimatoloog Pascal Mormal van het KMI. In juni viel er nog maar 17,5 millimeter. Sinds juli vorig jaar is dat maar 524 millimeter. Op sommige plaatsen staan de waterlopen al historisch laag.

Het doet denken aan de dramatische droogte van 1976, maar zo erg is het nu nog niet. Later deze en begin volgende week wordt onweer verwacht. Hoewel dat de atmosfeer wel wat kan verkoelen, is niet zeker dat de watertekorten daarmee opgelost zullen zijn. “Onweer is gewoonlijk erg lokaal en het water spoelt snel weg”, zegt Mormal. Periodes van regelmatige regen zitten er nog niet meteen aan te komen.

Wat kunnen we zelf doen?