Leuvense onderzoekers ontwikkelen snellere diagnostische test voor ALS

Leuven - Onderzoekers van de KU Leuven en UZ Leuven, tevens verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), hebben in samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Jena een manier gevonden waarop men de ongeneeslijke spierziekte ALS sneller kan diagnosticeren. Hierdoor zou er bijgevolg ook sneller een behandeling kunnen opgestart worden.

Bij de neurodegeneratieve ziekte ALS sterven motorneuronen af. Dit zijn de zenuwcellen die de spieren aansturen. Het afsterven heeft een toenemend krachtverlies tot gevolg. De gemiddelde overleving na het ontstaan van de eerste klachten bedraagt slechts 2 tot 5 jaar. ALS is vrij zeldzaam en wordt in ons land jaarlijks bij een 400-tal mensen vastgesteld. Omdat de diagnose in vroege ziektestadia vandaag moeilijk is, bedraagt de gemiddelde duur tussen de eerste klachten en de diagnose momententeel ongeveer een jaar.

Het is al geruime tijd bekend dat bij mensen met ALS neurofilamenten - dit zijn structuureiwitten van het celskelet - in hogere concentratie voorkomen in het lumbaal vocht dat zich om het ruggenmerg bevindt. De Leuvense onderzoekers konden aantonen dat een bepaalde type neurofilament (pNfH) sterk stijgt bij mensen met ALS. Dat is ook het geval in vergelijking met patiënten die zich presenteren met symptomen van krachtverlies op basis van een andere aandoening. Ze stelden ook een correlatie vast tussen de stijging van de concentratie en de uitgebreidheid van het motorneuronverlies.

(belga)