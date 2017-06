St.Martinuskoor trekt naar Duitsland

Kinrooi - Op 10 juni ging het St.Martinuskoor van Kinrooi, onder leiding van dirigent Jan Luyten en pianist Peter Bovens, op bezoek in Scheifendahl - Heinsberg. Ze werden er zeer goed ontvangen en het weer zat ook mee. Samen met Gesangverein St.Martini brachten ze een 'Konzert met Freunden' met zowel religieuze als profane liederen.

Gaande van 'Hallelujah' van Leonard Cohen, als 'Adieamus' van Karl Jenkins. Ook liedjes van Eric Clapton, Flying Pickets, Elvis, Percy Mafield, en uit de film 'The Lion King'. Na het geslaagde optreden van beide koren was er een gezellig samenzijn in het Bürgerhaus, en werd er nog een hele tijd nagezongen bij een hapje en een drankje (de gezellige Duitse gemütlichheid). Kortom een geslaagde fijne avond na weken van repetities.

Wie interesse heeft, kan altijd eens een repetitie bijwonen op woensdagavond vanaf 20 uur in ons lokaal Nelisveld 5 in Kinrooi, vanaf de eerst woensdag na 15 augustus.