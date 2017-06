Kilometerslange file op E314 na bizar ongeval

Lummen - De E314 nabij Lummen is maandagnamiddag urenlang volledig versperd geweest in de richting van Nederland door een ongeval waarbij een vrachtwagen tegen een signalisatiebord was gereden. In Halen werd het verkeer van de autosnelweg gehaald en via een omleidingsroute naar Lummen gestuurd. Omstreeks 14.30 uur ging de pechstrook in Lummen weer open. Zo kan het verkeer er met mondjesmaat passeren.

#E314 Ongeval Lummen → NL, weg versperd. Incident van lange duur, water is onderweg voor de mensen in de file. https://t.co/dZTZ25xc59 pic.twitter.com/mv6F8ZFela — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 19, 2017

Een truck die net klaar was met wegenwerken reed maandagmiddag met open laadbak over de snelweg. Mogelijk was die door een defect weer omhoog gekomen. De trucker merkte het probleem niet op, en reed onder een verkeersportiek door. De laadbak knalde tegen de verkeersborden, brak af en nam het hele portiek mee. De snelweg raakte bezaaid met brokstukken en was urenlang volledig versperd in de richting van het klaverblad. Doordat het ongeval ook net voor de afrit Lummen gebeurde, staan op dit moment nog steeds honderden bestuurders vast in de hitte. De mensen die in de file stonden kregen water van de hulpdiensten.

Aanschuiven tussen Zolder en het ongeval. Foto: fivr

Foto: Facebook / Nick Weyens

Video: mm

In Halen werd het verkeer intussen van de snelweg gehaald. Alle verkeer op E314 richting Lummen kan de snelweg best verlaten via uitrit 25 Halen en de omleidingsroute met letter P tot oprit 26 Lummen-Centrum volgen. Daar kan men terug de E314 op.

Foto: 112 Meldingen Limburg

Eerder maandagvoormiddag rond 10.30 uur was een vrachtwagen in de richting van Lummen in aanrijding gekomen met een botsabsorbeerder. Die aanrijding gebeurde ter hoogte van Park Midden-Limburg. Een wegenwerker, die in de botsabsorbeerder zat, raakte gewond. De Duitse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Door de aanrijding was de rechterrijstrook richting Lummen een tijdlang versperd en ontstond er een file tot in Genk.