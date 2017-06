Middel om jonger te lijken is razend populair, maar de ontdekker zelf waarschuwt ervoor

Proxofim is het 'verjongingsmiddel' dat werd bedacht door de Nederlandse wetenschapper Peter de Keizer en dat momenteel online een hit is tot in Amerika. Alleen waarschuwt hij nu zelf voor zijn eigen uitvinding omdat het middel nog niet grondig is getest op mensen en eventuele bijwerkingen.

Een middel waarmee je er eeuwig jong blijft uitzien, het is de heilige graal. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat, sinds de Rotterdamse onderzoekers drie maanden geleden voor het eerst hun verjongingsmiddel Proxofim voorstelden, ze nu met berichten worden bestookt van mensen die erin geïnteresseerd zijn. Er zijn bovendien al twee bedrijven opgedoken die het online voor enkele duizenden euro's aanbieden en er is al zeker één melding van iemand in de VS die er zichzelf mee heeft geïnjecteerd.

"Het is niet zo gek moeilijk deze stof te maken. Ik gok dat er op dit moment al tientallen mensen zijn die het op zichzelf uitproberen. Bizar en gevaarlijk", zegt hoofdonderzoeker Peter de Keizer in een reactie in De Volkskrant. Zo is er een zekere Darren Moore, een Amerikaanse vijftigplusser, die zichzelf een maand lang heeft ingespoten met het middel. De man die al jaren deel uitmaakt van de antiverouderingsbeweging meldt dat het hem een vollere haardos heeft opgeleverd en dat hij zich fitter voelt. Niet aan te raden, want het kan evengoed om een placebo-effect gaan, is de Keizer van mening.

"Verkeerd"

Het is bovendien vooral gevaarlijk omdat nog niet is geweten wat de eventuele neveneffecten van het middel kunnen zijn. "Natuurlijk zijn de bijwerkingen van veroudering erg, maar wie weet zijn de bijwerkingen van dit middel erger", zegt Marjolein Baar, die de Keizer bij het onderzoek assisteerde. "Wij zijn ook enthousiast over deze stof, maar op deze manier is het verkeerd, want we moeten nog veel uitzoeken over de veiligheid", klinkt het nog.