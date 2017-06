Met deze twee verwaande woorden wist een Euromillions-winnaar Donna te verleiden

Het leven van de 48-jarige cafébazin Donna kreeg een heel nieuwe wending nadat een van haar klanten erop bleef aandringen dat ze hem zou opzoeken op Google. Ze geloofde namelijk niet dat de man inderdaad de Euromillions gewonnen had.

“Google me, google me”, die woorden bleef de 45-jarige Gareth Bull maar herhalen nadat Donna hem afdeed als een leugenaar. Ze wilde niet geloven dat de tooghanger voor haar neus een fortuin van 41 miljoen Britse pond gewonnen had met Euromillions.

Gareth wendde zijn weelde aan om de vrouw het hof te maken. Hij nam haar mee uit op Tenerife, waar hij een villa bezit. Daar ontlook de liefde tussen de twee en begonnen ze een kortstondige relatie. Gareth wilde hun affaire wel angstvallig verborgen houden voor zijn vrouw, met wie hij al twintig jaar samen was en twee kinderen had. Op het moment van zijn relatie met Donna was hij dan wel tijdelijk uit elkaar met zijn vrouw, maar dat was nooit officieel gemaakt en de man was bang dat ze de relatie tegen hem zou gebruiken.

“Uiteindelijk hebben we een heel leuke tijd gehad samen, wat me verbaasde omdat ik een muur rondom me gebouwd had. De dag na die eerste dag op Tenerife lagen we gewoon in bed te praten. Het was gewoon heel fijn. We hadden een connectie. We spraken over onze kindertijd, ik kon hem alles vertellen”, aldus Donna.

In december vorig jaar woonden de twee een boksmatch bij waarbij Gareth Donna verwende met dure champagne en een gesigneerde bokshandschoen ter waarde van 10.000 Britse pond (11.400 euro). Die avond kwam de vrouw van Gareth te weten dat haar man een affaire had.

“Ik voel me gebruikt”

Een van de camera’s in de arena bleef maar voorbij het paar komen, en Gareth trok Donna steevast dicht tegen zich aan telkens dat gebeurde. “Is dit je manier om haar over mij in te lichten?”, vroeg Donna hem, ze wist dat zijn vrouw thuis zou kijken voor de tv. De volgende dag zou ze een berichtje krijgen dat zijn vrouw inderdaad op de hoogte was, dat hij haar alles verteld had.

Na die bewuste avond kwam hun relatie in een stroomversnelling terecht. Donna ontmoette zelfs de ouders van Gareth. Alles liep echter mis toen de man er met enkele vrienden stiekem vandoor ging voor een reisje naar Thailand. De man is sindsdien niet meer in haar café geweest en negeert al haar telefoontjes.

“Ik ben woedend. Hij praat zelfs niet meer met me. Ik weet niet eens of het voorbij is. Ik ben echt overstuur, ik voel me gebruikt en verwond. Hij moet me gewoon vertellen wat er aan de hand is.”