Onschuldig vakantiekiekje van bekende presentator leidt tot ophef over tepels dochtertje

Arie Boomsma (43) heeft op Instagram een foto gedeeld van zijn dochtertje Bobby Jo waarbij de tepels van het kleine meisje bedekt zijn door bloemen die erbij gefotoshopt werden. Het leverde de Nederlandse televisiepresentator bakken kritiek op omdat hij zo zijn dochtertje zou seksualiseren. Zijn vrouw Romy weerlegt dat en reageerde via sociale media op de ophef.

Het moest een onschuldig vakantiekiekje worden van Arie Boomsma en zijn dochtertje aan het zwembad in Portugal, maar dat draaide toch eventjes anders uit voor de presentator. In de foto werden de tepels van het meisje namelijk bedekt met bloemen. Vervolgens ontstond daaronder een discussie tussen zijn fans. De ene vonden het prachtig dat hij zo Bobby Jo beschermde, anderen vonden dan weer dat hij zo onnodig zijn kleine meisje seksualiseerde.

vakantie... Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 16 Jun 2017 om 11:00 PDT

Het is voor ouders natuurlijk een heikel punt wat je wel of niet deelt van je kinderen op allerlei sociale media. Welke grenzen trek je je om toch hun privacy te respecteren voor ze zichzelf daar een mening over kunnen vormen? Hoewel de foto dus niet zo was bedoeld, lokte het toch een interessante discussie uit. Mama Romy reageerde ook op Instagram op de hele discussie en gaf toe dat het om een moeilijke evenwichtsoefening gaat. "Alles heeft te maken met hoe om te gaan met internet en onze kinderen en dat dit zoeken is. Niet alleen voor ouders, maar voor iedereen. Wat deel je wel, of juist niet", klinkt het in haar reactie.

Ze laat daarnaast weten dat ze inderdaad de tepels van hun dochter bewust hebben bedekt. "Niet omdat we anti-tepels zijn, integendeel. Wel, omdat dit voor ons voelt als het beschermen van haar kleine lijfje voor ogen die er op een verkeerde manier naar zouden kunnen kijken”, klinkt het onder andere.