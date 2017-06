PEC Zwolle trekt ex-spits van STVV aan

PEC Zwolle heeft zondagavond de komst van de Poolse spits Piotr Parzyszek aangekondigd. Parzyszek komt transfervrij over van De Graafschap in de eerste divisie en tekende in Zwolle een contract voor drie seizoenen. In het seizoen 2014-2015 was Parzyszek nog de aanvalsleider bij STVV.

De 23-jarige Parzyszek is een jeugdproduct van De Graafschap en debuteerde in de zomer van 2012 in het eerste elftal. Na twee sterke seizoenen werd hij verkocht aan Charlton, dat hem vervolgens verhuurde aan STVV. Het afgelopen seizoen keerde Parzyszek, na tussendoor nog een weinig succesvolle huurperiode gekend te hebben bij het Deense Randers, terug op het oude nest bij de Superboeren. In de Jupiler League, de Nederlandse tweede klasse, scoorde hij prompt 25 keer, hetgeen hem nu een transfer naar Zwolle oplevert.

Zwolle beëindigde de Eredivisie het voorbije seizoen op de veertiende plek. Coach Ron Jans (ex-Standard) en reservedoelman Kevin Begois (naar FC Groningen) hebben het team ondertussen verlaten. John van ‘t Schip wordt komend seizoen de nieuwe hoofdcoach.

