Rookbom uit 1944 ligt onder woonkamervloer

Loenhout - In een huis in de Marsweg werd tijdens graafwerken een rookbom uit de Tweede Wereldoorlog onder de vloer gevonden. Ontmijningsdienst DOVO kwam het tuig ophalen.

“Het gevonden projectiel is een ‘25 Pounder’. Een rookbom van Engelse makelij”, vertelt adjudant-chef D'Hooghe. Dergelijke bommen werden gebruikt om een rookgordijn aan te leggen. Dit projectiel is in de lucht ontploft en is dus niet meer gevaarlijk.”

De rookbom werd gevonden door mensen van grondwerken Snoeys. “Vroeger stond hier een schuurtje met een aarden vloer”, weet Marc Mertens, schoonvader van de huiseigenaar"

Buur Marcel Van Dyck weet dan weer dat er in de buurt verscheidene obussen zijn gevonden. “Bij de ruilverkavelingswerken werden destijds heel wat bommen bovengehaald. Mijn vader durfde de beek niet te reinigen omdat hij vreesde op een bom te stoten.”

Tweede Wereldoorlog

Guido Van Wassenhove, auteur van het boek Wuustwezel in de Tweede Wereldoorlog, bevestigt dit verhaal. “Ik ben totaal niet verrast door de vondst op deze locatie. Op 20 oktober 1944 trok de Britse 49th West-Riding Infantry Division (The Polar Bears) vanuit de regio van Brecht ten aanval. Hun doel was zo snel mogelijk Wuustwezel in te nemen om zo naar Nieuwmoer en verder naar Essen en Roosendaal, het einddoel, op te rukken.”

Van Wassenhove bevestigt dat hierbij rookbommen werden gebruikt. “In de morgen van de 20ste, na een hevig artilleriebombardement, ging de gepantserde speerpunt, vergezeld van infanterie, in de aanval op de Loenhoutse/Brechtseweg. Meerdere Britse tanks werden uitgeschakeld. De Duitsers hadden zwaar geschut verdekt opgesteld. De Britten vreesden dat naarmate men Loenhout-dorp naderde er nog grotere weerstand zou worden geboden. Het hoofdkwartier van de divisie riep luchtondersteuning in en de artillerie bestookte de Duitse schuilplaatsen. Daarbij werden ook rookgranaten afgevuurd om de eigen voertuigen en manschappen dekking te geven. Bekende doelen waren Neerven, Marsweg en Gasthofweg omdat men vermoedde dat daar Duits geschut was opgesteld. Er zijn heel wat granaten in die richting afgevuurd.”