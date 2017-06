Sprookjesachtig huwelijk voor Karelis en Ismini

Nikos Karelis en zijn vriendin Ismini zijn zaterdag in het huwelijksbootje gestapt. In de heuvels rond Heraklion, waar de Genk-spits geboren en getogen is, werden een 430-tal genodigden getrakteerd op een sprookjesachtige plechtigheid. Onmiddellijk aansluitend op de bruiloft, vond ook het doopfeest plaats van zoontje Georgo, die zopas zijn eerste verjaardag vierde. Lange wittebroodsweken zijn het kersverse paar niet gegund. De Griekse aanvaller wordt immers zaterdag alweer in Genk verwacht voor een reeks medische en fysieke tests. Karelis, die het voorbije half jaar revalideerde van een zware knieblessure, hoopt eind augustus weer speelklaar te geraken.