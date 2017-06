De jaarlijkse metalhoogmis is weer achter de rug. De gitaren mogen even weer in de kast en vanaf vandaag zetten we de versterker niet meer op 11. Wat zou het geven als je metalliefhebbers laat antwoorden op de manier zoals zangers van hun geliefde bands menig album ingeschreeuwd hebben? Onze reporter testte het uit en duwde 'gruntend' Vlaanderen een microfoon onder de neus, met dit hilarische resultaat.