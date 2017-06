De Schot Paul Di Resta (Mercedes) en de Duitser René Rast (Audi) wonnen de DTM-manches in Boedapest. Rast staat na zijn eerste zege op kop in de stand. Onze landgenoot Maxime Martin (BMW) beleefde zaterdag weinig plezier op de Hungaroring, want hij viel uit met remproblemen. Zondag reed hij knap naar de derde plaats als enige niet-Audi in de top vijf.