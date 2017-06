Na anderhalf jaar op het internationale circuit is Stijn Meulemans (A Nat. nr. 24) weer te bewonderen op de Belgische tennisvelden. Gisteren speelde de 24-jarige op TC Tenkie de finale van het enkel heren 1-tornooi tegen Maxime Pauwels (B-15/4).

“Een heel speciale wedstrijd”, pikt Meulemans in. “Want ik geef in Diest enkele uurtjes per week les aan Maxime. In de kwartfinale had ik ook al tegen mijn goede vriend Marco Dierckx gespeeld. Ik hoop ...