Droomtransfer voor Pieter Gerkens: Bilzenaar tekent voor 4 jaar bij Anderlecht

STVV en Anderlecht raakten het afgelopen weekend eens over de transfer van Pieter Gerkens. De 22-jarige middenvelder tekent voor vier jaar in het Astridpark en wordt deze week officieel voorgesteld. STVV ontvangt een transfersom tussen 1 en 1,5 miljoen euro, maar die kan in de toekomst door bonussen nog oplopen. Er worden geen andere spelers in de deal betrokken. “Voor mij is dit een absolute droomtransfer”, aldus een trotse Gerkens. “Wie had dit eind 2016 durven denken?”