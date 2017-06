'Met Vier In Bed' strijkt neer in Hamont-Achel

Hamont-Achel - Het gezelschap van 'Met Vier In Bed' houdt deze week donderdag halt in Hotel Koeckhofs op het pittoreske Michielsplein van Achel. Het is een viersterrenhotel met gastronomisch restaurant, dat uitgebaat wordt door Mark Bonneu en zijn vrouw Inge.

Horeca zit in de familie. De ouders van Mark begonnen 44 jaar geleden met het hotel, dat zestien kamers telt en dat mooi is meegegroeid met de toename van het toerisme in Limburg.

Inge Van de Broek, die hotelschool had gedaan in Herk-de-Stad, kwam als 19-jarige in het hotel terecht. “Horeca was iets dat ik altijd al had willen doen. Ik was nog maar drie dagen op mijn werkplek toen de vonk met Mark al oversprong. We zijn in 1997 getrouwd en runnen de zaak intussen al 22 jaar. Onze oudste zoon, Willem, zet de traditie verder. Hij heeft aan de kokschool Ter Duinen in Koksijde gestudeerd en staat momenteel achter de potten in Barcelona, in restaurant Hoja Santa van de broers Adrià van de El Bulli-groep. Misschien komt hij later wel bij ons werken maar hij moet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Aan passie ontbreekt het hem zeker niet.”

Kritischer

‘Met Vier In Bed’ is in principe een programma over B&B’s maar af en toe wordt er ook een hotel voorgesteld of een vakantiewoning. “Dat is voor de afwisseling wel leuk,” vindt Inge. “B&B’s worden vaak gestart door mensen die het als tweede job erbij nemen, voor ons is het een echte business, met een twaalftal werknemers. Wat niet wil zeggen dat we ons werk niet graag doen. Elk jaar kijk ik uit naar de opening van het toeristisch seizoen. We krijgen hier voor 90 procent Belgische toeristen over de vloer die rust komen zoeken in het groen en gaan fietsen in de omgeving. We hebben veel vaste klanten die enkele keren per jaar komen overnachten. De mensen komen hier om lekker te eten. Op het einde van het seizoen ben ik toch ook weer blij dat het even voorbij is want toeristen hebben, in tegenstelling met zakenmensen, veel aandacht nodig: een platte fietsband, uitleg over de knooppunten van het fietsroutenetwerk, noem maar op. Ze zijn ook kritischer geworden, misschien wel door programma’s als ‘Met Vier In Bed’.”

Maandag wordt de week afgetrapt in Barvaux, waar Sophie en Agim Art B&B À L’Aise runnen.

‘Met Vier In Bed’, VTM, 21.10 uur