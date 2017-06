Twee ongevallen op E313: Politiewagen aangereden op pechstrook

Op de E313 ter hoogte van Grobbendonk zijn in de richting van Antwerpen zondagavond twee ongevallen gebeurd.

Het eerste ongeval was een aanrijding tussen drie of vier voertuigen om 19 uur. De auto van de wegpolitie die prioritair via de pechstrook op weg was naar het ongeval, werd 10 minuten later aangereden door twee andere voertuigen die de pechstrook wilden nemen.

Het tweede ongeval gebeurde op 100 meter van het eerste. Er vielen geen gewonden, maar er was wel stoffelijke schade. Door de ongevallen stond er een tijdlang een file.