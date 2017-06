Lummen - De Moedige Dravers Meldert hebben gisteren de eerste Memorial Jelle Mentens georganiseerd. De 31-jarige Lummense amazone kwam op 2 april zwaar ten val tijdens een eventingwedstrijd in Vechmaal (Heers) en overleed later in het ziekenhuis. “We wilden iets doen voor Jelle. De opbrengst gaat naar ’t Weyerke, waar ze als opvoedster werkte”, vertelt voorzitter Boudewijn Schepers.

Zondag zijn heel wat mensen afgezakt naar de terreinen van de Moedige Dravers Meldert waar de eerste Memorial Jelle Mentens plaatsvond. Dat de Lummense amazone erg geliefd was en niet vergeten zal worden, werd daar ook duidelijk. Alle medewerkers droegen een badge met Jelles foto en in de manege hingen tientallen foto’s van de amazone aan de fotomuur met woorden als gewaardeerd, enthousiast, optimistisch, passie voor paardensport, vriendelijk, trotse meter, clubgenoot. Er lag ook een boek waar iedereen iets in mocht schrijven.

Elektrische fiets

“Jelle brengt hier haar twee werelden samen”, vertelt Guido Vanderkrieken, teamcoach van ’t Weyerke. “Ze werkte bij ons en heel wat mindervaliden maken dankzij haar nu kennis met de paardensport. Jelle kende de werking bij ons door en door en ze was een erg vrolijk persoon. Je kon op haar bouwen. Ze maakte deel uit van team ‘De Vlieger’ waar de nadruk op sport en vrije tijd ligt. Met de opbrengst van haar memorial gaan we een speciale elektrische fiets kopen voor twee personen.”

Brief van ouders

Jelle Mentens was ruim tien jaar lid van Landelijke Rijvereniging Moedige Dravers Meldert. “We missen Jelle en we kunnen en mogen haar niet vervangen”, vertelt voorzitter Boudewijn Schepers. “Na haar overlijden is door het bestuur besproken wat we voor haar en de familie konden doen. Deze organisatie is spontaan gegroeid. Vrijdag hebben we van haar ouders een hele mooie brief ontvangen. Ze hebben ook laten weten dat het voor hen nog te vroeg was om zelf aanwezig te zijn. We hebben uiteindelijk een oefenjumping en een barbecue georganiseerd en hebben 700 belangstellenden begroet. Op de prijzen die we uitreikten, stond een foto van Jelle. We gaan jaarlijks iets organiseren, maar hoe groot dat in de toekomst wordt, moeten we nog bekijken”, besluit Boudewijn Schepers.