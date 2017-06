Auto crasht in gevel van bedrijf

Wellen - Zondagavond omstreeks 21 uur is de 26-jarige Stefanie A. uit Wellen in de Hertenstraat met haar wagen uit de bocht gegaan. De bestuurster crashte tegen de gevel van een bedrijfsgebouw van ANL Plastics. De inslag was vlak naast een hoogspanningscabine. Het slachtoffer, dat vermoedelijk onwel werd in de wagen, is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Omdat er instortingsgevaar was, heeft de brandweer de gevel moeten stutten. Dat gebeurde nadat de gehavende wagen van onder het puin was gehaald. In het gebouw was niemand aanwezig.