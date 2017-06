Iran lanceert raketten tegen “terroristische bases” in Syrië

Iran heeft raketten gelanceerd tegen “terroristische basissen” in Syrië, zo verluidde zondagavond officieel in Teheran.

De Republikeinse Garde, een elite-eenheid van het Iraanse leger, zegt in een communiqué zaterdag vanuit het westen van Iran raketten te hebben afgevuurd naar “terroristische bases” in de Syrische regio Deir Ezzor. Meer bepaald ging het om een basis voor bevelsvoering en hergroepering.

De aanval was een “vergelding” voor het “vergoten bloed van onschuldigen” bij de aanval van 7 juni op het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini in Teheran, met zeventien doden als gevolg. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft beide aanvallen opgeëist.

Het is de eerste keer dat de islamitische republiek, die in Syrië en Irak het regime bijstaat in de strijd tegen rebellen en jihadisten, van op eigen grondgebied jihadisten in Syrië aanvalt.

De Republikeinse Garde zegt raketten voor de middellange afstand te hebben afgevuurd vanuit de provincies Kermansjah en Koerdistan. “Een groot aantal terroristen is gedood en uitrusting en wapens zijn vernietigd.”

