Vital Heynen draagt microfoontje tijdens wedstrijd: "Ik heb niets te verbergen"

De Red Dragons kwamen dit weekend in actie in de World League volleybal. In de Antwerpse Lotto Arena namen ze het achtereenvolgens op tegen Canada, Italië en Frankrijk. Tijdens de wedstrijd tegen Canada zorgde bondscoach Vital Heynen voor een stunt. De flamboyante Maaseikenaar werd immers een hele wedstrijd lang gevolgd door Sporza en droeg daarvoor een kraagmicrofoontje.

Vital Heynen neemt geen blad voor de mond. Ook niet wanneer hij een hele wedstrijd lang gevolgd wordt door een camera en een microfoontje draagt. "Ik heb geen geheimen", vertelt hij voor de camera van TV Limburg. "Ik zeg altijd: mijn kleedkamer is open voor iedereen. Ik ben een simpele man die simpele zaken doet. Mensen mogen komen kijken en luisteren, geen probleem."

Tijdens de wedstrijd ging het er soms hard aan toe. Vooral in de slotfase, toen de scheidsrechter een controversiële beslissing nam en een woedende Heynen verhaal ging halen bij de man. "Ik ga me niet inhouden omdat ik een microfoontje draag", aldus Heynen tegen Sporza.