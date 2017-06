Scully juicht in slotetappe Route du Sud, Dillier pakt eindzege

De slotrit in de Route du Sud werd een prooi voor Thomas Scully. De Nieuw-Zeelander van Cannondale-Drapac haalde het na 154,8 km in Nogaro in een sprint voor de Fransman Matthias Le Turnier (Codidis) en Jérôme Mainard (Armée de Terre). De eindzege komt op naam van Silvan Dillier.

Het duurde lang vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg in Frankrijk. Pas na 30 km en veel verschillende aanvalspogingen slaagden negen renners er in om weg te rijden uit het peloton: Nikita Stalnov (Astana), Clement Chevrier (AG2R), Johan Le Bon (FDJ), Kevin Ledanois (Fortuneo-Vital Concept), Tom Scully (Cannondale-Drapac), Mikel Bizkarra (Euskadi Basque Country), Mathias Le Turnier (Cofidis), Julien Antomarchi (Roubaix-Lille Métropole) en Jerome Mainard (Armée de Terre). Het peloton liet begaan, maar gunde hen nooit meer 3:30.

Team Sky controleerde voor Viviani, maar echt snel ging het niet in de achtervolging en op 10 km van het eind telden de vluchters nog steeds 55 seconden voorsprong. Het peloton zou uiteindelijk net te laat komen en het was Scully die de sprint won van zijn overgebleven metgezellen, goed voor zijn tweede profzege na een overwinning in de Boucles de la Mayenne in 2016. Elia Viviani won enkele tellen later de sprint van het peloton. De eindzege van Silvan Dillier van BMC kwam niet meer in gevaar. Hij volgt op de erelijst Nairo Quintana op die niet van de partij was dit jaar in Frankrijk.