Belgen Vandendriessche en Tondeur winnen Ironman 70.3 in Luxemburg

De Belgen hebben zondag geschitterd tijdens de Iroman 70.3 (halve afstand) van Luxemburg. In en rond de rivier de Moezel ging de overwinning bij de mannen naar Kenneth Vandendriessche en bij de vrouwen naar Alexandra Tondeur. Beide jonge landgenoten zijn ploegmakkers bij het Belgische Itzu Tri Team van coach Luc Van Lierde.

De 25-jarige Kenneth Vandendriessche legde de 1.9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21.1 km in de Moezelvallei af in 3 uur 50 minuten en 29 seconden. Hij was daarmee 44 seconden sneller dan de Nederlander Bas Diederen. Tim Brydenbach, zoon van de legendarische 400 meterloper Fons Brydenbach, werd knap derde in 3 uur 52 minuten en 38 seconden.

En het kon niet op voor het Belgische Itzu Tri Team want even later kwam Vandendriessches ploegmakker Alexandra Tondeur bij de vrouwen als eerste over de meet. De 30-jarige Waalse deed er uiteindelijk 4 uur 22 minuten en 44 seconden over om de finish te bereiken. Ze was 1 minuut en 39 seconden sneller dan de Britse Susie Cheetham en bijna 3 minuten sneller dan de Duitse Katja Konschak.