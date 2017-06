Man doet vreemde ontdekking in bumper van zijn wagen: “Plots begon mijn Tesla te miauwen”

De ochtend van deze man kreeg zaterdag een wel erg vreemde wending. Toen hij zijn garage binnenstapte, hoorde hij plots zijn Tesla Model X miauwen. Geen vreemde bijwerking van de elektrische wagen, maar wel het gevolg van een kitten die in de auto was gekropen. Een werknemer van het Tesla Service Center kwam ter plaatse om het diertje te bevrijden.

De bestuurder bracht het nieuws naar buiten aan de hand van enkele video’s op YouTube. Hij vertelde dat hij gemiauw hoorde eens hij binnenkwam in zijn garage. Nochtans heeft hij geen kat als huisdier. “Het geluid komt ongetwijfeld van in de achterbumper van mijn wagen”, vertelde hij tijdens de opname. Hij verwittigde nadien het bedrijf op om de kitten uit de benarde situatie te halen.

Een tweede video laat zien hoe de garagist het diertje uit de wagen krijgt. Volgens de eigenaar van de Tesla moet het diertje minstens veertien uur in de auto hebben gezeten, maar raakte het niet gewond. Hoe de kitten aanvankelijk in de wagen was geraakt, is tot op heden onduidelijk.

De video gaat intussen zodanig viraal gegaan dat zelfs oprichter Elon Musk de video’s heeft opgemerkt. Hij plaatste de beelden ook op zijn Twitter-account.