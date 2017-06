“Ik wil geen michelinster meer”

Genk -

Hoever staat ons industriële brood af van het oerbrood? De Dranouterse topkok Kobe Desramaults (36), tot voor kort trotse eigenaar van één Michelinster, toont het vanaf 25 juni in De Superette, het nieuwe ambachtelijke broodatelier in het Openluchtmuseum van Bokrijk. Van bad boy naar Bokrijk? “Er zit nog altijd een beetje een rebel in mij.”