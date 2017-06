Amerikaan Harman staat alleen aan de leiding op US Open golf, Thomas verbaast met recordronde

Brian Harman heeft zich na een derde ronde van 67 slagen alleen aan de leiding genesteld op het US Open golftoernooi (PGA/12.000.000), dat wordt betwist op de Erin Hills golfbaan in het Amerikaanse Erin (Wisconsin).

De 30-jarige Amerikaan, in zijn loopbaan goed voor twee PGA Tour-overwinningen, lukte zes birdies waartegen hij één bogey op zijn kaart moest schrijven. Harman, die zich vorige maand nog de beste toonde tijdens het Wells Frago Championship, telt met zijn totaalscore van 204 slagen, 12 onder par, één slag voorsprong op een trio. Dat zijn de Engelsman Tommy Fleetwood en de Amerikanen Brooks Koepka en Justin Thomas.

Vooral laatstgenoemde zorgde voor het verhaal van de dag. De 24-jarige Thomas, die al vier overwinningen op de PGA Tour boekte, waaronder twee dit seizoen, zette een recordronde neer van 63 slagen, negen onder par. Thomas, die in de Sony Open in Hawaii ook al een recordronde van 59 slagen lukte, putte negen birdies en een eagle weg waartegen hij twee birdies moest noteren. Zijn score van negen onder par is meteen de laagste ooit in de US Open geschiedenis. Zijn landgenoot Johnny Miller lukte 44 jaar geleden ook een ronde van 63 slagen, maar hij realiseerde zijn ronde van acht onder par op de par-71 Oakmont golfbaan.

Stand na derde ronde US Open:

1. Brian Harman (VSt) 204=67-70-67 -12

2. Justin Thomas (VSt) 205=73-69-63

. Brooks Koepka (VSt) 205=67-70-68

. Tommy Kleetwood (Eng) 205=67-70-68

5. Rickie Fowler (VSt) 206=65-73-68

6. Si Woo Kim (ZKo) 207=69-70-68

7. Patrick Reed (VSt) 208=68-75-65

. Russell Henley (VSt) 208=71-70-67

. Charley Hoffman (VSt) 208=70-70-68

10. Bill Haas (VSt) 209=72-68-69

. Brendan Stelle (VSt) 209=71-69-69

. Brandt Snedeker (VSt) 209=70-69-70

. Xander Schauffele (VSt) 209=66-73-70