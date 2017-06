Sexy en mama, dit plus size-model toont dat het wél kan

Tess Holliday is een populair plus size-model op Instagram. 'Mama' en 'sexy' worden meestal niet in dezelfde adem genoemd. Kleed je je als jonge mama sexy, dan wordt dat soms zelfs egoïstisch of vreemd gevonden. 'Niets van aantrekken', post het model op Facebook. Op Instagram wil ze bewijzen dat jonge en ook volslanke mama's wél sexy kunnen en mogen zijn.

Het Amerikaanse plus size-model Tess Holliday (31) post graag eerlijke foto's op sociale media. Zo was er laatst de foto in nude-lingerie. 'Ik zit neer, dus niet flatterend, maar wel echt', postte ze eronder.

Het model heeft ondertussen een baby van één jaar en richt zich in een recente selfie genomen in bed specifiek tot jonge mama's. Ze wil andere mama's ervan overtuigen dat 'mama' én 'sexy' wel in één adem genoemd mogen worden.

'Een kleine reminder aan mezelf als mama dat ik het ook verdien om me sexy en begeerd te voelen', schrijft ze onder een foto op Instagram. 'Het is net of volslanke vrouwen en jonge mama's beroofd worden van hun seksualiteit, dus ik kom hier nog eens zeggen dat dat absoluut bullshit is en vraag om ermee te stoppen. Ok?", schrijft ze.

De post kreeg ondertussen meer dan 38.000 likes.