Drama in 24 uur van Le Mans: leidende Porsche valt stil, Toyota verlies twee wagens

De 85e editie van de 24 uur van Le Mans zit vol dramatiek. Nadat twee van de drie bolides van het fabrieksteam van Toyota in de nacht kort na elkaar kapot waren gegaan, strandde zondag ook de Porsche die onbedreigd leek af te stevenen op de winst. De Duitse coureur André Lotterer moest de bolide van startnummer 1 zo’n 3,5 uur voor de finish langs het beroemde Circuit de la Sarthe parkeren.

De oliedruk in de Porsche viel weg terwijl het Duitse fabrieksteam een voorsprong van liefst dertien rondes had op de eerste achtervolger. Lotterer reed nog even heel langzaam verder, maar hij kon de pitsstraat niet meer halen. De leiding komt daardoor in handen van het team van Jackie Chan, met de Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung als een van de drie bestuurders van de Oreca 07-Gibson. De finish is zondag om 15.00 uur.

In de nacht was de op dat moment leidende Toyota met startnummer 7 al gestrand vanwege problemen met de koppeling. Even later moest ook de Toyota met startnummer 9, die op de tweede plaats reed, de strijd staken. De derde Toyota (startnummer 8) van de voormalige Formule 1-coureurs Sébastien Buemi, Anthony Davidson en Kazuki Nakajima stond lang in de pits omdat de motor en accu vervangen moesten worden en raakte daardoor op grote achterstand.

De Porsche 919 Hybrid N.1 van de Duitser André Lotterer, de Zwitser Neel Jani en de Brit Nick Tandy had daardoor de leiding, maar viel dus eveneens uit.