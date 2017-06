Een plechtig moment, maar alle aandacht gaat opnieuw naar prins George en prinses Charlotte

Het begint een gewoonte te worden bij het Britse koningshuis. Tijdens elk officieel moment of bij elke balkonscène stelen prins George en prinses Charlotte de show. Niet alleen de kleding van de kinderen was perfect afgestemd op die van hun ouders, ook hun gezichten en blikken tijdens de militaire parade werden graag door de aanwezige pers op foto vastgelegd.

Trooping the Color is een militaire parade die jaarlijks in juni gehouden wordt. Het uitgelezen moment om de 91ste verjaardag van Queen Elizabeth te vieren.

Hoewel de parade met de recente brand in het Grenfell-gebouw een negatieve bijklank kreeg, zorgden prins George (3) en prinses Charlotte (2) op het balkon van Buckingham Palace toch voor een vrolijke toets.

De prinses droeg een roze jurkje, passend bij de roze jurk van Alexander McQueen van mama Kate Middleton. Prins George verscheen met bordeauxrode bretels, en paste zo perfect bij het rode uniform van prins William.

Toen de vliegtuigen van de Royal Air Force overvliegen, keken de kleine prins en prinses hun ogen uit.