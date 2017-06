OPROEP. Limburgers in de buurt van de Portugese bosbrand

Zaterdagnamiddag brak er in Portugal een brand uit in Leiria, in het centrum van het land. Daarbij kwamen voorlopig al 43 mensen om het leven, minstens 60 raakten gewond. Die aantallen kunnen nog oplopen, bevestigt premier Antonio Costa.

