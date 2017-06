Europol: “Let op voor vrouwelijke jihadisten”

Molly B. (24, links) uit Wevelgem was in de ban van de vrouwen die in Parijs een aanslag wilden plegen. Candide H. (23, rechts) uit Baaigem keerde terug met twee kinderen, verwekt aan het Syrische front. Foto: rr

Het voorbije jaar is Europa geconfronteerd met 142 aanslagen. De overgrote meerderheid faalde of kon worden verijdeld. Naast de aanslagen in Zaventem en Maalbeek werden in ons land nog twee pogingen verijdeld, leert het jaarrapport van Europol. Steeds vaker krijgen vrouwelijke jihadisten van IS een uitvoerende rol toebedeeld.

Notre-Damekathedraal, hartje Parijs, september vorig jaar. Drie gesluierde vrouwen proberen een terroristische aanslag te plegen door gasflessen te doen ontploffen. Het plan faalt en de vrouwen worden tijdig ingerekend. Een aanslag wordt vermeden. In de marge volgen nog meer arrestaties.

Nog andere teruggekeerde jihadisten dromen van een soortgelijke aanval in West-Europa. Een van hen is Molly B. (24) uit Wevelgem. Hoe concreet haar plannen waren, blijft tot op vandaag onduidelijk. Wel is duidelijk dat haar warrige discours op sociale media Belgische speurders verontrustte. Ze leek helemaal in de ban van de vrouwen in Parijs en had contact met hun entourage.

Ook een andere Belgische ‘jihadiste’, Candide H. (23) uit Baaigem, zit hier in de cel. Zij keerde onlangs terug met twee kinderen, verwekt aan het Syrische front.

In september vorig jaar probeerden drie gesluierde vrouwen met gasflessen een terroristische aanslag te plegen nabij de Notre-Dame in Parijs. Foto: AFP

Elkaar inspireren

Europol, de Europees overkoepelende politiedienst, belicht in haar jaarrapport het fenomeen van de terugkerende vrouwelijke jihadisten. Fungeerden ze in het door Islamitische Staat (IS) gedroomde kalifaat vooral als grootbrengers van nieuwe, jonge jihadisten, dan treden ze volgens het rapport almaar vaker uit de schaduw. Met ‘dank’ aan de implosie van het kalifaat in Syrië en Irak.

“Vrouwen, kinderen en jongvolwassenen krijgen almaar vaker een operationele rol toebedeeld in terreurnetwerken. De vrouwen staan niet langer alleen in voor de ondersteuning, maar ook voor (pogingen tot) uitvoering van aanslagen”, klinkt het. Volgens Europol ervaren vrouwelijke militante jihadisten in het Westen minder obstakels dan mannen. “Bovendien kunnen al dan niet verijdelde aanslagen waar vrouwen aan deelnemen, ook anderen inspireren.”

62 arrestaties, 127 veroordelingen, 4 aanslagen

Het rapport leert dat 2016 een gitzwart jaar was voor ons land inzake terrorisme. Dat heeft met twee woorden te maken: Zaventem en Maalbeek. Daarnaast waren er nog twee concrete, maar verijdelde aanslagen. Gisteren was niemand bereid daarover meer uitleg te verschaffen.

In totaal voerde het gerecht 62 arrestaties uit voor jihadistisch geïnspireerd terrorisme. In Belgische rechtszalen liepen 127 personen een veroordeling op die te maken had met terreur. Acht procent van de beklaagden in een terreurzaak werd vrijgesproken. Over heel Europa gezien werden 718 ‘jihadisten’ opgepakt, een record. Onder hen dus een “fel gestegen”, maar niet in absolute cijfers uitgedrukt, aantal vrouwen.