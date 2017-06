Teleurstellende opkomst bij vredesmars voor moslims in Keulen

Slechts enkele honderden mensen hebben zaterdag in Keulen deelgenomen aan een vredesmars georganiseerd door moslimorganisaties. De initiatiefnemers hadden gehoopt op 10.000 manifestanten.

De manifestatie was gericht tegen terrorisme. ’We kunnen niet toelaten dat terroristen onschuldige mensen doden in naam van de islam’, benadrukte de organisatie. De initiatiefnemers hadden moslims over heel Duitsland opgeroepen om naar Keulen te komen. Ze wilden een signaal van vrede en verdraagzaamheid geven na de recente aanslagen in Berlijn, Manchester en Londen.

Maar de Turks-Islamitische Unie DITIB, een van de grootste moslimorganisaties in Duitsland, weigerde om deel te nemen aan de manifestatie. Volgens DITIB zou het een verkeerd signaal zijn om te suggereren dat moslims verantwoordelijk zijn voor de golf van internationale terreur. Bovendien zou men van moslims die deelnemen aan de ramadan niet mogen verwachten dat ze urenlang marcheren, aldus DITIB. Hun weigering om deel te nemen werd op veel kritiek onthaald.

‘We gaan gewoon werken tijdens de ramadan. We sporten tijdens de ramadan. We kunnen ook de straat op trekken tijdens de ramadan’, zei Lamya Kaddor, die de manifestatie mee organiseerde.

Uiteindelijk daagden volgens de organisatie 300 à 500 manifestanten op. Ze droegen pancartes met slogans zoals ‘Dood geen onschuldige mensen’, ‘Islam betekent vrede’ en ‘Islam zegt nee tegen terreur’.

De politie hield een oogje in het zeil, maar beschreef de situatie als “rustig”.