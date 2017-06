Marquez zet maandag handtekening onder contract bij STVV

Bartolomé Marquez wordt de nieuwe trainer van STVV. De Kanaries bereikten donderdag een mondeling akkoord met de Spanjaard. Maandag worden de handtekeningen gezet. Opvallend: Marquez krijgt op Stayen een contract voor één jaar.

‘Tintin’ Marquez (55) kwam als speler onder andere uit voor Espanyol. Later werd hij er jeugdtrainer en hulpcoach van het eerste elftal. In Eupen coachte hij drie jaar lang de groep die voornamelijk bestond uit jongeren van de Aspire Academy. Na zijn ontslag in 2015 bij Eupen, had hij geen andere clubs meer.