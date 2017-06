Krijgen we binnenkort strafdoelpunten en voetbalwedstrijden van 60 minuten?

De International Football Association Board IFAB, de organisatie die instaat voor internationale voetbalregels, heeft een aantal radicale voorstellen gedaan voor het aanpassen van het reglement.

Met de nieuwe regels wil de IFAB naar eigen zeggen “ten eerste het gedrag van de spelers veranderen, ten tweede de effectieve speeltijd verhogen en ten slotte voetbal aantrekkelijker maken”. Daarvoor wil het onder andere een strafdoelpunt toekennen aan de tegenstander wanneer een speler de bal bewust met de hand stopt op de doellijn. De tegenstander zou dan rechtstreeks een doelpunt krijgen, geen strafschop. Andere voorstellen zijn de mogelijkheid om bij een vrije trap te beginnen dribbelen in plaats van naar een teamgenoot te passen of op doel te schieten, of het toekennen van een doeltrap als een strafschop niet in één keer wordt binnengetrapt.

Tijdrekken bestrijden

De meeste voorstellen gaan echter over het bestrijden van tijdrekken: zo wordt de mogelijkheid besproken om de speeltijd te verlagen tot twee helften van 30 minuten. “Nu zien we in wedstrijden van 90 meestal toch maar maximaal 60 minuten speeltijd.” De klok zou dan steeds worden stopgezet als er niet effectief gespeeld wordt. De stadionklok zou daarbij ook gelinkt worden aan het horloge van de scheidsrechter, zodat ook het publiek zicht heeft op de speeltijd.

IFAB vindt ook dat de scheidsrechters veel strenger moeten zijn als het gaat om de maximale tijd die een doelman de bal in handen mag hebben (6 seconden), en dat er ook veel strenger extra tijd zou moeten worden toegekend. Zo zou de scheidsrechter zijn horloge moeten stilzetten telkens:- een strafschop wordt toegekend (tot de strafschop genomen wordt)- een vrije trap wordt toegekend (tot de vrije trap genomen wordt)- een doelpunt wordt gescoord (tot de wedstrijd hervat wordt met een aftrap)- een speler verzorging nodig heeft (tot er weer gespeeld kan worden)- een gele kaart getrokken wordt (tot er weer gespeeld kan worden)- een wissel wordt doorgevoerd (tot er weer gespeeld kan worden)

Gewisselde spelers zouden het veld ook zo snel mogelijk moeten verlaten, in plaats van enkel aan de middellijn.

Meteen invoeren?

Sommige voorstellen van het IFAB-plan kunnen meteen ingevoerd worden. Zo wordt de regel dat de scheidsrechters enkel door de kapitein aangesproken mag worden, deze zomer al uitgetest op de Confederations Cup.

Een ander voorstel dat meteen in voege zou kunnen komen, is een alternatieve volgorde bij het nemen van strafschoppen gekend als ‘ABBA’. Vergelijkbaar aan een tiebreak in het tennis, zou team A eerst een strafschop mogen nemen, gevolgd door twee van team B, dan weer twee van team A enzovoort...

Op lange termijn

Het gros van de nieuwe regels kan echter niet zomaar worden ingevoerd, het document is op dat vlak meer een aanzet tot een discussie over een nieuw reglement.

Zo zou:- een speler een vrije trap naar zichzelf moeten kunnen nemen (en dus meteen weer dribbelen)- er “een duidelijker en consistentere definitie van hands” moeten komen- een speler die scoort of een doelpunt verijdelt met de hand een rode kaart moeten krijgen- een doelman die een terugspeelpass of ingooi van een ploegmaat opraapt met een strafschop bestraft kunnen worden- de scheidsrerchter een doelpunt moeten kunnen toekennen als een speler een doelpunt op of nét voor de doellijn verijdelt met de hand- de scheidsrechter enkel voor rust of het einde van de wedstrijd kunnen fluiten als de bal uit het spel is- een strafschop rechtstreeks in doel moeten, spelers kunnen niet in de rebound scoren (om overdreven inlopende spelers tegen te gaan)

“We kunnen zeggen dat het hier gaat over een revolutie, die bedoeld is om het voetbal nog beter te maken”, lichtte technisch directeur van de IFAB David Elleray het document toe. “We moeten ons voor alle huidige regels afvragen of ze wel een doel hebben. Bij de regels waar dat niet zo is moeten we kijken hoe we dat kunnen veranderen.”