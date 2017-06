OPINIE. "Minister Vandeput, verdwijnen er nu militairen uit Leopoldsburg en Zutendaal?"

Over één zaak zijn alle militairen het eens: minister van Defensie Vandeput weet hoe hij een geheim moet bewaren. Bijna een jaar na de politieke goedkeuring van de Strategische Visie tasten we nog altijd in het duister over het implementatieplan van deze blauwdruk voor het leger.

Dit uitvoeringsplan moet onder meer vastleggen welke kazernes zullen dichtgaan. Het was de bedoeling dat het spoedig zou verschijnen zodat de betrokken personeelsleden snel volledige duidelijkheid krijgen over hun toekomst. Zo staat het letterlijk in de Strategische Visie.

Klaarblijkelijk heeft de Amondawa-stam ook verwanten in de Lambermonstraat in Brussel, waar Vandeputs kabinet gehuisvest is. Deze Braziliaanse stam, die compleet geïsoleerd leeft in het Amazonewoud, kent concepten als ‘tijd’, ‘jaar’ of ‘maand’ niet. Begrippen zoals ‘snel’ of ‘spoedig’ zijn hen onbekend.

Overdrijven we nu? Misschien. Maar dan toch nog maar eens de interne nieuwsbrief, de Flash Defensie van onze minister van 2 maart 2015 er opnieuw bijnemen. Hierin belooft Steven Vandeput letterlijk een nota strategische visie kort na de paasvakantie van 2015 voor te leggen, een gedetailleerd strategisch plan vóór 21 juli 2015 aan de ministerraad te presenteren en een stuurplan met de concrete implementatiemaatregelen af te werken in september 2015.

Inmiddels zijn we opnieuw één jaar na de feitelijke politieke goedkeuring van de preambule van de Strategische Visie op 29 juni 2016. Maar de stilte over het implementatieplan, met de details over de sluiting van kazernes, blijft oorverdovend. De beloofde snelle, volledige duidelijkheid over hun toekomst is voor het personeel nog altijd een dode letter. is.

Intussen voltrekt zich wel de sluipende besluitvorming rond de verhuizing van eenheden. Zonder dat er een implementatieplan is, heeft de personeelsdirectie van Defensie acties opgestart voor de verhuizing van de militaire politie uit Evere, de genieschool uit Jambes en het competentiecentrum infrastructuur van Belgrade nabij Namen, de samenvoeging van het 1ste en 4de element voor medische interventie uit respectievelijk Lombardzijde en Peutie en voor de oprichting van het special operations command in Heverlee.

Hoe zit het echter met de bevraging van en de begeleidingsmaatregelen voor het personeel? Hoe verloopt de communicatie aan de betrokken militairen? En waarom blijft de door de minister beloofde participatie van, onder meer, de vakbonden achterwege?

Minister Vandeput schrijft in een andere Flash Defensie: Ik zal me eraan houden u doorheen het volledige proces tijdig en correct te informeren over de vorderingen die ik maak. Mijnheer de minister, waar blijft die informatie? Of gaat dit luik van de Strategische Visie verder uitgevoerd worden zoals het proces momenteel al verloopt: stoemelings, op een verdoken wijze en tegen alle gemaakte toezeggingen aan het personeel in?

Voorts vragen wij ons af hoe het zit met de militaire aanwezigheid in Limburg. Gaat er nu een gevechtsbataljon vanuit Leopoldsburg verhuizen naar de kust? Zal de logistieke eenheid in Zutendaal verdwijnen? En gaan er door de combinatie van deze maatregelen met de geplande afslankingen in Kleine-Brogel en Leopoldsburg daadwerkelijk een 1.000-tal militaire jobs in Limburg verloren gaan?

Maar bovenal, mijnheer de minister, vragen duizenden militairen zich af hoe lang die onzekerheid over hun toekomst nog gaat aanhouden?

Yves Huwart, vaste afgevaardigde militaire vakbond ACMP-CGPM