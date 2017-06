“Winterslag had de beste kolen”

Genk - ‘Herdenking 100 jaar steenkoolproductie’ staat op de uitnodiging van de Genkse vzw Mine-Art. Het evenement is volgende week zondag, 25 juni, te doen in en rond C-Mine. Waar anders? De bronnen zijn het erover eens: in 1917, in volle Eerste Wereldoorlog, gaat de mijn van Winterslag in productie. De mijn van de Waalse industrieel Evence Coppée, tweede uit een dynastie. De ex-mijn die nog altijd aan de Evence Coppéelaan ligt. Daarmee won Winterslag als eerste van uiteindelijk zeven Limburgse steenkoolmijnen de rush op het Limburgse zwarte goud. Alleen weet niemand wanneer Winterslag dat jaar precies in productie ging. “En daarom vieren we 100 jaar Winterslag eind juni, in het midden van het jaar”, zegt Xavier Huygen van Mine-Art.

In het begin is er niets. Of laten we zeggen, is er hei. En zijn er schapen en keuterboeren. Op een aandoenlijke foto uit het fotoboekje ‘Winterslag uitgeput’ uit 2013 van de Genkse heemkundige ...