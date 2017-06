Karlovic klopt Cilic in Kroatisch onderonsje voor finalestek in Rosmalen

Ivo Karlovic (ATP-24) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het ATP-grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen (589.185 euro). Het Kroatische derde reekshoofd versloeg in zijn halve eindstrijd zijn landgenoot en topreekshoofd Marin Cilic (ATP-7) in drie felbevochten sets. Na 2 uur en 43 minuten stond de 6-7 (4/7), 7-5, 7-6 (7/2) op het scorebord.

In de finale neemt de 38-jarige Karlovic het op tegen de vier jaar jongere Luxemburger Gilles Müller (ATP-28). Het vierde reekshoofd nam na 1 uur en 25 minuten in twee sets (7-6 (7/5) en 6-2) de maat van de Duitser Alexander Zverev (ATP-10).

In de onderlinge confrontaties tegen Müller leidt Karlovic met 2 overwinningen tegen 1. De Kroatische veteraan won in zijn carrière 8 ATP-toernooien uit 9 finales. Müller boekte dit seizoen in Sydney zijn allereerste toernooizege op het ATP-circuit.