VIDEO. Auto vliegt in brand tijdens het rijden en gaat volledig in de vlammen op

In Nederweert is zaterdagmiddag een auto volledig uitgebrand. Een automobilist reed over de Rijksweg Noord toen zijn wagen plotseling vlam vatte.

Een voorbijgangster had gezien dat er rook onder motorkap vandaan kwam en waarschuwde de bestuurder, weet lokale nieuwssite Nederweert24. Die zette zijn auto aan de kant en wist op tijd weg te komen. Niet veel later stond het ding in lichterlaaie. Toegesnelde brandweerlieden wisten het brandje snel te blussen, maar de auto moet als verloren worden beschouwd.