Gewapende overvallers pikken er het verkeerde huis uit en moeten plots vluchten voor machete

Vijf mannen zitten momenteel achter slot en grendel nadat ze een poging ondernamen om een woning in de Amerikaanse staat Florida te overvallen. De gewapende mannen moesten echter de duimen leggen voor een bewoner die niet met zich liet sollen en de rovers op afstand hield met een machete.

De politie van Sarasota, een provincie in de staat Florida, kregen donderdagochtend een melding binnen van een verdachte persoon die zich gewapend met een geweer in een wijk ophield. Toen de agenten ter plaatse arriveerden, kwamen ze te weten dat de gewapende man samen met twee companen een huis aan het overvallen was.

Het misdrijf was echter al verijdeld door de alerte en dappere bewoner van het huis, die de gewapende overvallers eerst op afstand hield met een houten plank om ze daarna te verjagen met een machete. De overvallers sloegen op de vlucht voor de dappere man, maar konden niet allemaal ontkomen: de bewoner had een van hen ontwapend en hield hem in bedwang tot de politieagenten opdaagden. De dappere huiseigenaar kon ook nog een duidelijke omschrijving geven van de andere rovers. Uiteindelijk werden vier mannen die donkere kledij droegen, ingerekend toe ze in een auto zaten in een nabijgelegen tankstation.

De agenten van Sarasota arresteerden vijf mannen die ervan verdacht worden iets met de overval te maken te hebben. Twee van hen worden ervan verdacht de overval gecoördineerd te hebben, de andere drie worden beschuldigd van de overval te hebben uitgevoerd, gewapend met een geweer, koevoet en machete.

De mannen werden aangeklaagd voor gewapende overval en zullen in de nabije toekomst voor de rechter verschijnen. De politie spit de zaak verder uit en sluit niet uit dat er nog andere aanklachten zullen volgen.