VIDEO. Zeilboot ontsnapt aan ravage in haven Blankenberge dankzij snelle interventie reddingsdienst

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) heeft vrijdagnacht een Nederlandse zeilboot en vier bemanningsleden gered. De Quatro Matre stuurde een alarmsignaal uit omdat het schip was vastgelopen op een zandbank bij het binnenvaren van de haven van Blankenberge.

Na 12 minuten was de reddingsboot van de VBZR al ter plaatse. Die kon uiteindelijk voorkomen dat de zeilboot - die al wild in het water aan het schommelen was - stuk sloeg tegen de betonnen palen van het staketsel.

Het reddingsschip De Sterken Dries wierp een sleeptros uit en kon de zeilboot op die manier uit de brandingsgolven en over de zandbank trekken.

Een kleine twintig minuten later meerden beide boten alweer veilig aan. Maandag wordt er in het gebied opnieuw gebaggerd. “Hopelijk zal deze zandbank dan ook snel weg zijn”, klinkt het bij de mensen van de VBZR.