Tielemans treft Meïté bij Monaco

Na Youri Tielemans heeft AS Monaco nu ook Soualiho Meïté weggekaapt uit de Jupiler Pro League. De 23-jarige middenvelder komt over van Zulte Waregem en tekende in het prinsdom een contract tot 2022. Dat meldde de officiële website van de Monegasken.

Meïté is een jeugdproduct van Auxerre, met wie hij op 17-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte in de Ligue 1. In 2013 tekende hij een contract bij Lille, waar hij nooit kon doorbreken. In januari 2016 verhuurden Les Dogues hem vervolgens met aankoopoptie aan Zulte Waregem.

Het afgelopen seizoen ontpopte de Fransman zich tot dé sterkhouder van Essevee. Hij speelde een belangrijke rol in de bekerwinst en de play off 1-deelname van de West-Vlamingen. Bovendien veroverde hij de meeste ballen (370) en won hij het meeste duels (295) van iedereen in de Belgische competitie.

“Het is een eer om voor deze grote club te tekenen”, reageerde een opgetogen Meïté op de website van Monaco. “De faciliteiten zijn hier uitstekend. Ik heb de resultaten van de ploeg vorig jaar op de voet gevolgd. Het is een solidair, technisch en zeer snel team. Meneer Jardim is erin geslaagd om er een hechte groep van te maken. Ik kan niet wachten om aan te sluiten op training en om veel bij te leren van mijn nieuwe coach. Ik zal er alles aan doen om iedereen binnen de club te bewijzen dat ze terecht voor mij hebben gekozen.”

Ook de vice-president en CEO van de Monegasken, Vadim Vasilyev, was tevreden met de nieuwe aanwinst: “We zijn heel blij om Soualiho Meïté hier te verwelkomen. Hij maakte op zeer jonge leeftijd zijn debuut in de Ligue 1 en brak helemaal door bij Zulte Waregem. Hij past perfect in onze strategie om jonge talentvolle spelers aan te trekken. We geloven heel hard in hem en we zijn ervan overtuigd dat hij over alle kwaliteiten beschikt om hier te slagen.”