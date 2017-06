Arabische Twitteraccount van nieuwszender al-Jazeera eventjes uit de lucht

Wie zaterdag probeerde toegang te krijgen tot de belangrijkste twitteraccount in het Arabisch van de Arabische nieuwszender al-Jazeera slaagde daar een tijd niet in.

In de loop van de ochtend luidde het “Deze account is opgeschort”. Via andere nog wel werkende kanalen zei al-Jazera dat er een “georganiseerde campagne” aan de gang was en dat het netwerk probeerde eraan te verhelpen.

Later op de dag bleek dat het in de VS gevestigde Twitter zelf de account had opgeschort. Nadien waren de tweets weer probleemloos te lezen. Maar de omstandigheden voor de opschorting zijn nog steeds niet duidelijk.

Al-Jazeera is gevestigd in Doha, de hoofdstad van de Golfstaat Qatar. Die is onlangs in isolement geplaatst door een reeks andere staten in de regio, waaronder het zwaargewicht Saoedi-Arabië, omdat het emiraat terrorisme zou financieren.

De zender, die soms van eenzijdige berichtgeving wordt beticht, kreeg op 8 juni te maken met een grootscheepse cyberaanval.