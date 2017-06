Standard wint strijd met Gent om Andrijasevic

Standard lijft Franko Andrijasevic (rechts) in. Foto: BELGAIMAGE

Franko Andrijaševic trekt naar Standard. De Kroatische middenvelder van Rijeka was lang gegeerd door Standard en sinds kort ook AA Gent. Maar de Kroaat maakt uiteindelijk toch de overstap naar de Rouches. De transfersom bedraagt 3,2 miljoen euro.

De Kroaat tekent een contract voor 5 jaar bij Standard. Hij zal er een jaarloon van 600 000 euro verdienen. Van de transferprijs van 3,2 miljoen euro gaat 1,6 miljoen euro naar Andrijasevic’ vorige ploeg Dinamo Zagreb.

Standard zou oorspronkelijk 4,5 miljoen euro betalen voor Andrijasevic, maar de vraag was of Standard dat geld wel heeft. Zo kwamen ze met het idee om in schijven te betalen, maar 50 procent van de transferprijs gaat naar Andrijasevic’ eerdere club Dinamo Zagreb. Dat zou het niet eenvoudig maken voor Standard. Uiteindelijk verkast Andrijasevic dus voor 3,2 miljoen.