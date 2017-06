Brandweerman doet pakkende getuigenis: “Ik hoor nu nog altijd mensen schreeuwen. Het was de hel”

Leon Whitley (34) was één van de eerste brandweerlui die in de nacht van dinsdag op woensdag arriveerde bij de Grenfell Tower in Londen. Hij baande zich een weg naar de vijftiende verdieping van het brandende gebouw terwijl hij wist dat het elk moment kon instorten.

“Als ik het vuur tegemoet ga, ben ik meestal voorzichtig, maar nooit bang. Dit was de eerste keer dat ik echt bang was”, vertelt Whitley aan The Sun. “Je begint na te denken over je familie en je geliefden, maar tegelijk moet je doordoen want je hebt de plicht om mensen te helpen.

Eenmaal binnen ging Whitley van verdieping tot verdieping, hoger en hoger. “Het was de hel. Het was gek. Van alle kanten hoorde ik geschreeuw. Ik hoor het nu nog altijd, het voelt aan als een droom. De schreeuwen waren zo verschrikkelijk omdat ik wist dat iedereen hulp nodig had, maar ik ze niet kon zien. Ik denk dat ik ze nooit ga vergeten. ”

Foto: Photo News

Leon herinnert zich dat hij voorbij de vierde verdieping niets meer kon zien. “Het was moeilijk, want er was overal rook. Je kon alleen maar dingen horen. Luide knallen. Dingen die vielen. Mensen die schreeuwden.”

“We wilden iedereen wel helpen, maar konden het fysiek gewoon niet. Op een bepaald moment waren we echt over de vloer aan het kruipen omdat we anders duizelig werden. Het duurde zo lang om omhoog te geraken in het gebouw, dat ons zuurstofniveau met de minuut slinkte. We hebben wel veel andere brandweerlui kunnen helpen die mensen naar beneden droegen.”

Leon Whitley, 34, was one of the first on the scene after arriving at the West London site at 1.45am. He courage... https://t.co/TIYjyQhDpG — Thus Spake (@thus_spake) 17 juni 2017

Onderzoek

De brandweerman uit Zuid-Londen vindt het goed dat er een onderzoek komt naar de oorzaak brand en naar waar het precies fout liep bij de hulpverlening.

“Ik vind het echt erg voor al diegenen die het niet gehaald hebben. Mensen verdienen antwoorden. Ik heb bijvoorbeeld niet eens brandalarmen horen afgaan. Brandweerwagens stonden veel te ver geparkeerd omdat ze niet dichter konden. Het kon allemaal veel beter gebouwd zijn. Dit had echt niet mogen gebeuren. Nooit, nog in geen miljoen jaar, had ik gedacht dat ik dit te zien zou krijgen op mijn job.”

“Deze verschrikkelijke ramp heeft me nog meer respect en bewondering gegeven voor mijn collega’s. We hebben het niet makkelijk gehad.”